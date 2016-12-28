Газпром не сможет увеличить поставки газа в Европу - Цеголко

Пресс-секретарь президента прокомментировал решение суда ЕС о приостановлении доступа российской монополии к газопроводу OPAL

Газпром не сможет увеличить поставки газа в Европу в обход Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, комментируя решение суда ЕС о приостановлении доступа российской монополии к газопроводу OPAL.

"До рассмотрения иска по существу Газпром не будет увеличивать поставки газа в обход Украины. А Украина продолжит защищать свои национальные интересы в сфере энергетики как через суд ЕС, так и через механизмы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - отметил Цеголко в Facebook.

Напомним, 27 декабря суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа ПАО Газпром к трубопроводу OPAL - одному из отводов от Северного потока.

Еврокомиссия в конце октября 2016 г. одобрила расширенный доступ Газпрома к газопроводу OPAL, точнее к 25,6 млрд кубометров его транзитных мощностей. Исключительное право российского холдинга на использование 50% этих мощностей, то есть 12,8 млрд кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила Газпрому участвовать в аукционах на еще 40% распределяемых мощностей OPAL, оговорив, правда, что тот должен предлагать "базовую цену, не превышающую среднюю цену сопоставимых мощностей в других трубопроводах".

5 декабря стало известно, что трейдинговая дочерняя компания польской энергетической компании PGNIG подала иск в Европейский суд правосудия против решения Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к газопроводу OPAL.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для Газпрома увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

OPAL, который соединяет приходящий в Германию морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии, был запущен в 2011 г., а из правил внутреннего рынка ЕС по энергетике по доступу третьих сторон и тарифному регулированию исключен еще в 2009 г.