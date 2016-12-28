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Кабмин утвердил финплан Центрэнерго

28.12.2016 13:33
Государство получит дополнительные выплаты в размере 2,1 млрд грн
Кабмин утвердил финплан Центрэнерго

Кабинет министров утвердил проект распоряжения об утверждении финансового плана публичного акционерного общества Центрэнерго на 2016 г., сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, в ходе заседания правительства.

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"Хочу подчеркнуть, что совместная работа на правительственном комитете вместе с фондом и господином Кистионом (вице-премьер-министр Украины, - ред.) позволила увеличить выплаты в пользу государства на 2,1 млрд грн", - сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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