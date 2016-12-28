Кабмин утвердил финплан Центрэнерго

Государство получит дополнительные выплаты в размере 2,1 млрд грн

Кабинет министров утвердил проект распоряжения об утверждении финансового плана публичного акционерного общества Центрэнерго на 2016 г., сообщает корреспондент ЛІГА.net.

Соответствующее решение было принято сегодня, 28 декабря, в ходе заседания правительства.

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"Хочу подчеркнуть, что совместная работа на правительственном комитете вместе с фондом и господином Кистионом (вице-премьер-министр Украины, - ред.) позволила увеличить выплаты в пользу государства на 2,1 млрд грн", - сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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