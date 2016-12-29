Цены на нефть снижаются на данных о запасах сырья в США

По данным API, запасы нефти увеличились на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря

Цены на нефть на мировых рынках снижаются в четверг на данных Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США.

На 08.49 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% - до $56,21 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,37% - до $53,85 за баррель.

По данным API, запасы нефти увеличились на 4,2 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 23 декабря. Аналитики предполагали, что индикатор снизится на 2,1 миллиона баррелей.

Сдерживает удешевление "черного золота" ожидание инвесторам вступления в силу договоренностей об ограничении добычи нефти странами, входящими и не входящими в ОПЕК с января 2017 года.

Источник: Прайм

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