Газпром опять нарушил контракт: давление газа резко упало

При этом Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает поставки газа в ЕС

Газпром резко снизил давление газа на входе в газотранспортную систему Украину. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПАО Укртрансгаз Максим Билявский.

"Газпром продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы", - написал он..

Такие действия со стороны Газпрома ставят под угрозу выполнение Украиной своих обязательств по транзиту российского газа в Европу. Но, как сообщает Билявский, "Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе".

Напомним, что Украина уже дольше года не закупает газ в РФ и не планирует делать это до весны 2017 г. Ранее НАК Нафтогаз неоднократно заявлял о том, что Газпром не выполняет свои обязательства по обеспечению необходимого давления газа на входе в украинскую ГТС для обеспечения транзита газа европейским потребителям.

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