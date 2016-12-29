Еврокомиссия проверила, как Газпром выполняет транзитный контракт
В Украину с рабочим визитом посетила мониторинговая миссия Европейской Комиссии по контролю за состоянием транзита природного газа для европейских потребителей, изучившая информацию о движении природного газа через украинскую ГТС и исследовавшая проблемы ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укртрансгаз.
Так, по результатам встречи стороны согласовали план действий на случай ухудшения ситуации с поставками природного газа, а также договорились о расширении перечня информации, которые ежедневно ПАО Укртрансгаз направляет Еврокомиссии, включая данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.
По запросу мониторинговой миссии Укртрансгаз предоставил доступ ко всем объектам отечественной ГТС. При этом российская сторона, которая также была приглашена для сотрудничества с мониторинговой миссией Европейской Комиссии, не предоставила никакой информации.
Напомним, по состоянию на сегодня Газпром продолжает нарушать контрактные условия по транзиту природного газа в Европу.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
29.12.2016 11:07
-
28.12.2016 12:41
-
28.12.2016 09:48
-
27.12.2016 16:05
-
27.12.2016 14:15
-
31368
-
24563
-
19144
-
12971
-
11624