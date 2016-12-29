Еврокомиссия проверила, как Газпром выполняет транзитный контракт

Укртрансгаз предоставил экспертам ЕК доступ ко всем объектам отечественной ГТС

В Украину с рабочим визитом посетила мониторинговая миссия Европейской Комиссии по контролю за состоянием транзита природного газа для европейских потребителей, изучившая информацию о движении природного газа через украинскую ГТС и исследовавшая проблемы ненадлежащего уровня давления на российских пограничных газоизмерительных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ПАО Укртрансгаз.

Так, по результатам встречи стороны согласовали план действий на случай ухудшения ситуации с поставками природного газа, а также договорились о расширении перечня информации, которые ежедневно ПАО Укртрансгаз направляет Еврокомиссии, включая данные по уровню давления на точках входа и выхода из ГТС Украины.

По запросу мониторинговой миссии Укртрансгаз предоставил доступ ко всем объектам отечественной ГТС. При этом российская сторона, которая также была приглашена для сотрудничества с мониторинговой миссией Европейской Комиссии, не предоставила никакой информации.

Напомним, по состоянию на сегодня Газпром продолжает нарушать контрактные условия по транзиту природного газа в Европу.

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