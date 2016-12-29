Близкий к Минэнерго бизнесмен получил 76 млн на обогащение угля

Цена за обогащение превышает все тендерные цены 2017 года

ГП Селидовуголь 26 декабря заключило два соглашения на услуги обогащения угля в 2017 г на общую сумму 76 млн грн. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы ProZorro.

ПАО Центральная обогатительная фабрика Украина и ПАО Центральная обогатительная фабрика Россия переделают каждая по 400 тыс. т рядового угля марки Г (Г1) по цене 95 грн/т.

Эта сумма превышает все тендерные цены 2016 г. за одним исключением. В мае ГП Дирекция по строительству объектов заказала ПАО Львовская угольная компания обогащение по 176 грн/т, но впоследствии этот тендер отменили.

Зато ГП Шахтоуправление Южнодонбасское №1 в августе 2016 г. заключило соглашение с ООО Промышленная компания Обогатитель о переработке угля марки ДГР вдвое дешевле - по 48 грн/т.

Нынешнюю закупку провели по переговорной процедурой из-за отсутствия конкуренции. В обосновании говорится, что Шахта Украина и Шахта Россия представляют собой единый технологический комплекс с соответствующими обогатительными фабриками. Существующие конвейерные линии шахт позволяют транспортировать рядовой уголь только на эти фабрики, а отгрузки в железнодорожные вагоны или автотранспорт невозможно из-за отсутствия подъездных путей.

Отметим, что 22 ноября 2016 г. новым и.о. руководителя Селидовуголь был назначен Алексей Климченко.

Ранее Экономическая правда писала, что фабрики Украина, Россия и Комсомольская, ранее принадлежавшие структурам старшего сына экс-президента Виктора Януковича - Александра, перешли в собственность структур Виталия Кропачева. Последнего СМИ связывают с первым заместителем председателя фракции БПП Игорем Кононенко.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Экономической правде заявлял, что "Кропачев задействован в основном на том, какие мероприятия нужно реализовать на восьми шахтах, чтобы их "зарядить" и чтобы они начали работать. Кроме того, он помогает в отстаивании системы тех шахт, которые пойдут на приватизацию". По утверждению Насалика, Кропачев работает "на общественных началах".

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