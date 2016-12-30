Стоимость нефти Brent превысила $57

Нефть дорожает на данных по запасам нефтепродуктов в США

Цены на нефть на мировом рынке в пятницу растут, отыгрывая данные о снижении запасов нефтепродуктов в США от министерства энергетики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:38 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49% - до $57,13 за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,37% - до $53,99 за баррель.

По данным ведомства, запасы бензина в стране сократились на 1,6 миллиона баррелей - до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя - на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей - до 151,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение индикатора - на 1,78 миллиона баррелей.

Трейдеры отмечают, что рынок "черного золота", вероятно, сосредоточится на позитивных данных Минэнерго США по запасам нефтепродуктов, пишет агентство Рейтер. В частности, это должно привести к увеличению числа "бычьих" позиций по нефти марки WTI.

Источник: Прайм

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