Нафтогаз показал, как за год стал источником дохода: инфографика

Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2016-го составила 25,5 млрд грн

2016 г. стал для НАК Нафтогаз Украины годом преобразования из одной наиболее убыточных компаний Восточной Европы в крупнейший источник дохода для бюджета Украины. Об этом в Facebook написал глава правления компании Андрей Коболев, подводя итоги года.

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"Мы изменили систему закупок и стали крупнейшим пользователем системы Prozzoro, что позволило ликвидировать коррупционные схемы, которыми из компании много лет вымывали деньги", - заявил Коболев.

Он также напомнил, что в 2016 г. Нафтогаз вообще не закупал газ у Российской Федерации.





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