USD:  26.88  27.53   EUR:  27.92  28.90  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Нафтогаз показал, как за год стал источником дохода: инфографика

30.12.2016 12:10
Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2016-го составила 25,5 млрд грн
Нафтогаз показал, как за год стал источником дохода: инфографика

2016 г. стал для НАК Нафтогаз Украины годом преобразования из одной наиболее убыточных компаний Восточной Европы в крупнейший источник дохода для бюджета Украины. Об этом в Facebook написал глава правления компании Андрей Коболев, подводя итоги года.

Читайте также: На двух стульях. Как Нафтогаз экономит деньги на газе из Европы

"Мы изменили систему закупок и стали крупнейшим пользователем системы Prozzoro, что позволило ликвидировать коррупционные схемы, которыми из компании много лет вымывали деньги", - заявил Коболев.

Он также напомнил, что в 2016 г. Нафтогаз вообще не закупал газ у Российской Федерации.


Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема
Горячая тема

Бизнес-история. Проект ЛІГА.net и Европейской бизнес ассоциации
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров