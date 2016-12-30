Газпром наращивает транзит газа через OPAL - Нафтогаз

В Нафтогазе заявляют, что российский монополист целенаправленно ограничивает транзит газа украинской ГТС

Российский газовый монополист Газпром предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой (ГТС). Об этом заявляют в НАК Нафтогаза Украины.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), с 22 декабря Газпром значительно нарастил объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток. Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся, отмечают в Нафтогазе.

"Начиная с 22 декабря использование маршрута Северный поток-OPAL возросло с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн в сутки (рост на 41%). В результате, Газпром нарастил физические загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности", - подчеркивают в компании.

За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн кубометров до 120,8 млн в сутки (-19%). Суточный объем газа, который проходит по украинскому маршруту и ​​маршруту Северный поток-OPAL по сравнению 22 и 28 декабря фактически не изменился (206 млн кубометров против 201,3 млн).

"Данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины. Сложившаяся ситуация дает основания считать, что Газпром предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой", - подытожили в Нафтогазе.





Напомним, ранее суд Европейского союза приостановил решение Еврокомиссии об увеличении доступа ПАО Газпром к трубопроводу OPAL - одному из отводов от Северного потока.

Еврокомиссия в конце октября 2016 г. одобрила расширенный доступ Газпрома к газопроводу OPAL, точнее к 25,6 млрд кубометров его транзитных мощностей. Исключительное право российского холдинга на использование 50% этих мощностей, то есть 12,8 млрд кубометров, осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила Газпрому участвовать в аукционах на еще 40% распределяемых мощностей OPAL, оговорив, правда, что тот должен предлагать "базовую цену, не превышающую среднюю цену сопоставимых мощностей в других трубопроводах".

5 декабря стало известно, что трейдинговая дочерняя компания польской энергетической компании PGNIG подала иск в Европейский суд правосудия против решения Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к газопроводу OPAL.

2 декабря президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для Газпрома увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

OPAL, который соединяет приходящий в Германию морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии, был запущен в 2011 г., а из правил внутреннего рынка ЕС по энергетике по доступу третьих сторон и тарифному регулированию исключен еще в 2009 г.

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