Украина за год увеличила транзит газа на 23%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей в 2016 году составил 82,2 млрд кубометров

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей в прошлом году вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании Укртрансгаз.

Только в декабре 2016 года для нужд потребителей Европы Украина транспортировала 8,4 млрд куб м, что на 25% больше показателей аналогичного периода предыдущего года.

На сегодня суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 млн куб м.

Укртрансгаз отмечает, что заявки на транспортировку газа по территории Украины выполняются своевременно и в полном объеме. "Укртрансгаз, в отличие от Газпрома, выдерживает контрактные давления на украинских приграничных газоизмерительных станциях", - подчеркивает пресс-служба.



Ранее сегодня сообщалось, что Укртрансгаз получил разрешение своего единоличного акционера - НАК Нафтогаз Украины - на продление на год соглашения с российской компанией Газтранзит на транспортировку российского газа. Как сообщает Укртрансгаз на официальном сайте, дополнительное соглашение предусматривает увеличение объемов транспортировки с 6,57 млн куб м до 20,5 млн куб м.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.