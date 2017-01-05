Монетизация субсидий может заработать в апреле

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммуналке

Монетизированная версия субсидий может заработать уже в апреле этого года. Об этом сказал в интервью 5 каналу председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Речь идет о возвращении средств, которые украинские семьи смогли сэкономить на коммуналке. Сейчас в правительстве разрабатывают механизм расчета за субсидией и дальнейший перевод средств со спецсчетов на собственные счета потребителей.

"Если потребителю было начислено 100 грн, а он использовал 80. И, по моему глубокому убеждению, это подтверждает международная практика, остаток 20 грн должен быть передан этому потребителю - как бонус за то, что он использовал меньше энергии, он сэкономил", - заявил глава Нафтогаза.





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Напомним, ранее Коболев отмечал, что монетизация субсидий, которые получает население Украины от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.