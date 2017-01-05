Нафтогаз за 2016 год пополнит госбюджет на 60 млрд грн
05.01.2017 10:41
Глава Нафтогаза заявил, что компания планирует быть прибыльной и не получать дотации из госбюджета
Фото - пресс-служба НБУ
За 2016 год НАК Нафтогаз Украины перечислит в госбюджет около 60 млрд грн налогов. Об этом сказал председатель правления госконцерна Андрей Коболев в интервью 5 каналу.
Коболев отметил, что Нафтогаз планирует быть прибыльной компанией, не получая дотации из госбюджета.
"Наш план стратегический в том, чтобы Нафтогаз больше никогда не получал поддержку из госбюджета, а наоборот платил в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания", - сказал глава компании.
"В этом году - это, например, 60 млрд грн", - подчеркнул Коболев.
По его словам, Нафтогаз будет работать в полностью открытом рынке и будет прибыльным.Напомним, в третьем квартале 2016 года чистую прибыль Нафтогаза выросла в 109 раз (на 25,3 млрд грн) - до 25,5 млрд грн.
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