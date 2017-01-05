Гройсман рассказал, что нужно для установления курса 18,5 грн/$

Премьер-министр считает, что добыча собственного газа позволила бы укрепить курс гривни

На ликвидации коррупционных схем государство сэкономило около 140 млрд грн, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины.

По его словам, этого удалось достичь благодаря тому, что правительство разрушило крупнейшую коррупционную схему в стране, которая действовала десятилетиями. Гройсман пояснил, что имеет в виду установление обоснованных энергетических тарифов и курс на энергонезависимость Украины.

"Мы не только остановили грабеж, мы четко определили стратегию на энергонезависимость и начали заниматься энергонезависимостью. Мы реально решаем задачи, которые дают возможность сегодня говорить, что за три-четыре-пять лет Украина станет энергонезависимой. Это колоссальный вклад в нашу экономику, стабильность. Колоссальный. Я видел недавно аналитику, она показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривень. Представляете уровень влияния этого фактора на экономику?" - сказал премьер-министр.

Он отметил, что многим было выгодно оставить низкую цену на газ. "Потом давали компенсацию Нафтогазу, компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые просто шли к коррупционным кормушкам. Людям рассказывали сказку о дешевом газе, а потом их грабили", - пояснил Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2016 г. составит 1,5%.

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