Кабмин ограничил импорт мазута в Украину

Поставки импортного мазута теперь возможны только напрямую в адрес ТЭС, ТЭЦ и стационарных котельных

Кабинет министров Украины принял постановление о продлении действия норм Техрегламента об использовании в Украине мазута с содержанием серы выше 1% до 2018 г., которое распространяется только на украинских производителей. Импортный ресурс должен поставляться исключительно в адрес ТЭС, ТЭЦ и стационарных котельных. Текст постановления №973 от 22 декабря 32016 г. опубликован на официальном правительственном портале.

В Техрегламент, таким образом, внесена правка со следующим текстом: "оборот и введение в оборот котельных топлив (мазутов) … которые используются в стационарных тепловых и энергетических установках тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях и котельных, а также производимые нефте- и газоперерабатывающими заводами, расположенными на территории Украины, в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г., при условии соблюдения установленных норм выбросов диоксида серы в атмосферу".

Как уточняет издание OilNews, по словам источника в Министерстве энергетики, поставки в Украину мазута, производимого на Мозырском НПЗ (Беларусь) теперь возможны только в адрес энергокомпаний и котельных. "Эта процедура не регулируется нормами Техрегламента, она будет установлена Государственной фискальной службой", - отметил собеседник.

В тоже время, украинские импортеры выражают озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и считают вероятным блокирование импортных поставок. "Какие документы нужны для подтверждения - никому не известно. При этом трейдеры не всегда продают мазут напрямую энергопредприятиям или котельным, что по новым правилам становится невозможным", - рассказал один из крупнейших в 2016 г. импортеров мазута.

Отметим, что на долю белорусского ресурса в 2016 г. приходилось около 60% всего рынка. При этом украинские энергетические предприятия осуществляли прямые импортные поставки этого продукта. Среди крупнейших потребителей импортного ресурса: ПАО Киевэнерго, Белоцерковская ТЭС Трипольская ТЭС (все - Киевская обл.) и Харьковская ТЭЦ-5.

Месячная потребность рынка в зимний период составляет порядка 65 тыс. т. С учетом увеличения производства на Кременчугском НПЗ благодаря поставкам азербайджанской нефти, украинские производители смогут выдавать до 40 тыс. т мазута - около 62% от потребности.

Отметим, что в 2016 г. наблюдался активный рост потребления мазута в Украине, которое за 11 месяцев 2016 г. составило 624,3 тыс. т, что в два раза выше, чем годом ранее.

Напомним, также, что согласно распоряжению Кабинета министров № 638-р от 31 августа тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали для прохождения отопительного периода обязаны были накопить на складах 133 тыс. т мазута в качестве резервного топлива.

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