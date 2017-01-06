Укртрансгаз увеличит в два раза отбор газа из ПХГ
06.01.2017 11:09
Из-за усиления морозов отбор газа из хранилищ увеличться с 40-60 до 100 млн кубометров в сутки
Фото - ЕРА
Оператор украинской ГТС компания Укртрансгаз увеличит суточные объемы отбора газа из газовых хранилищ из-за снижения температуры с 40-60 до 100 млн кубометров. Об этом сообщил руководитель пресс-службы компании Максим Билявский на своей странице в Facebook.
"Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим 100 млн кубометров, - 83% от текущих мощностей ПХГ достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей", - сообщил Билявский.
Он добавил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.
Также Билявский сообщил, что российский Газпром сегодня направил увеличенную заявку на транзит газа в Европу - 278,9 млн кубовметров.По данным Укртрансгаза, на утро, 6 января, запасы газа в ПГХ Украины составляли 11,721 млрд кубометров.
По прогнозам НАК Нафтогаз Украины на конец отопительного сезона в ПХГ будет оставаться 7-8 млрд кубометров газа при допустимом значении в 5 млрд кубометров.
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