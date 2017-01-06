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"Дочка" Нафтогаза объявила аукцион по продаже сжиженного газа

06.01.2017 14:09
К реализации предлагается около 12 тыс. т продукции собственного производства
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Фото - EPA

ПАО Укргаздобыча, входящая в структуру НАК Нафтогаз Украины, объявила о проведении 19 января 2017 г. коммерческого аукциона по продаже сжиженного газа, сообщает пресс-служба компании.

К реализации предлагается около 12 тыс. т продукции собственного производства. Срок поставки приобретенной продукции - до 20 февраля 2017 г.

Коммерческий аукцион будет происходить на ТБ Украинская энергетическая биржа.

Напомним, 21 декабря 2016 г. ПАО Укргаздобыча на аукционе реализовала сжиженный газ в объеме 6 тыс. т по цене 15 000 -15 700 грн/т.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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