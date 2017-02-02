Славянская ТЭС может остановиться
В случае блокирования поставок антрацита из Донбасса все работающие антрацитовые ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены. Об этом заявил заместитель главы Луганской ОВГА Юрий Клименко.
Как сообщает пресс-служба Луганской ОВГА, Клименко отметил, что замещение мощностей силами АЭС возможно лишь на первом этапе, на две недели. "В случае блокады вероятный сценарий таков: с 5 февраля - отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями AЕС, 27 февраля - остановка Луганской ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области", - сказано в сообщении.
По данным ОВГА, запасы антрацита на ТЭЦ составляют 80 тыс. тонн. "Средний уровень запаса также соответствует уровню 20 суток работ (до 16 февраля). А кратчайшие сроки поставки антрацита из ЮАР составляют 80 суток (17 апреля). Кроме того, прогноз погоды на февраль подтверждает продолжение морозной погоды в Украине, что требует поддержания уровня сжигания угля", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, блокада началась 25 января на перегоне станций Светланово-Шипилово Луганской области, где ее участники разместили три деревянных ежа и объявили о начале бессрочной акции протеста. Участники акции называют ее блокадой торговли с оккупантами.
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