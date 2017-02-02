Глава Укртрансгаза: Коболев зависит от Яценюка

Игорь Прокопив рассказал о причинах конфликта между ним и Андреем Коболевым

Президент ПАО Укртрансгаза Игорь Прокопив заявил, что председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев является креатурой экс-премьер-министра Арсения Яценюка и имеет обязательства перед ним.

"Коболев действительно является его (Яценюка, - ред.) креатурой и имеет отношение к Народному фронту через экс-премьер-министра", - сказал Прокопив в интервью ЭП.

"Но Коболев никогда не был в партии, он менеджер, а я являюсь выходцем из нее. Коболев не имеет обязательств перед Народным фронтом. Он имеет обязательства перед Яценюком", - пояснил Прокопив.

Прокопив также сообщил, что основы конфликта между ним и Коболевым были заложены 25 декабря 2015 г., когда при переходе Нафтогаза из сферы управления Министерства энергетики к Министерству экономического развития, НАК пролоббировал в Кабмине принятие нового устава компании.

"В нем была узурпация власти. Если раньше для увольнения и назначения главы Укртрансгаза нужно было согласование с министерством, то по новому уставу любого члена правления или главу можно уволить за тридцать минут", - сказал Прокопив.

"Сразу изменений мы не почувствовали, но когда в апреле 2016 года Арсений Петрович ушел с должности, конфликт начал нарастать. В июне 2016 года Нафтогаз начал переписывать наш устав, который они, кстати, не согласовали с наблюдательным советом. В новом уставе были ограничены все наши права. Все: согласование всех договоров, процедур и назначений", - добавил он.

"Мы попали в "вилку": с одной стороны, вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым наша ответственность возрастает, а по новому уставу полномочиями мы уже не обладаем. Начался дикий конфликт интересов", - подытожил Прокопив.

Напомним, в сентябре 2016 г. предправления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Прокопиву придется уволится с должности президента Укртрансгаза после возвращения оператора газопроводов под контроль НАК Нафтогаз Украины.

Этому предшествовало обращения руководства Укртрансгаза к главе МЭРТ Степану Кубиву по поводу ситуации, которая возникла между Укртрансгазом и НАК Нафтогаз Украины, в котором Коболева обвинили в злоупотреблении полномочиями акционера. Новый устав Нафтогаза был утвержден 7 сентября 2016 г. МЭРТ дополнил документ несколькими абзацами, фактически возложив на себя функции управления оператором газотранспортной системой компанией Укртрансгаз. Непосредственно, устав Укртрансгаза был изменен уже 9 сентября и опубликован на сайте компании.

Позже, МЭРТ отменило изменения в устав НАК Нафтогаз Украины, которыми оно взяло на себя функции по управлению Укртрансгазом. 22 сентября 2016 г. Кабинет министров взял в свое управление Нафтогаз от Министерства экономического развития и торговли.

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