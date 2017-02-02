На Белоцерковской ТЭЦ Жеваго проходят обыски

Должностных лиц предприятия подозревают в завладении более 170 млн грн

Следователи прокуратуры Киевской области и сотрудники СБУ проводят обыск на территории ОАО Белоцерковская ТЭЦ по факту завладения служащими деньгами на сумму более 170 млн грн. Об этом сказано в сообщении пресс-служба прокуратуры.

Сообщается, что прокуратура Киевской области проводит досудебное расследование уголовного производства, зарегистрированном по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

"Во время расследования выявлен факт завладения должностными лицами ОАО Белоцерковская ТЭЦ денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 млн грн", - сказано в сообщении.





Напомним, Белоцерковская ТЭЦ контролируется бизнесменом Константином Жеваго. Национальный банк выдавал стабилизационные кредиты неплатежеспособному банку Финансы и Кредит в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ. В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит. Основным бенефициаром Финансы и Кредит является Жеваго.

В сентябре 2015 года Генпрокуратура начала расследование возможного хищения государственных средств должностными лицами ГП Энергорынок и Белоцерковской ТЭЦ при оплате газа для потребностей ТЭЦ. В ходе расследования установлено, что ООО Скела Терциум поставила Белоцерковской ТЭЦ газ в объеме 97,357 млн кубов, за что в течение 2015 года получило от ТЭЦ денежные средства в сумме 607 млн грн. ГПУ запросили у суда доступ к соответствующим данным НАК Нафтогаз Украины.

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