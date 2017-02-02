USD:  27.11  27.64   EUR:  28.99  29.84  
Самообразование
Спецпроекты
Все проекты

Украина нарастила транзит газа в январе на 38%

02.02.2017 13:23
Заявки европейских стран-импортеров на поставки газа выполняются своевременно и в полном объеме
Украина нарастила транзит газа в январе на 38%
Фото - utg.ua

В январе 2017 г. через украинская газотранспортная система транспортировала 8,9 млрд кубометров российского природного газа для европейских потребителей, что на 38% или 2,5 млрд кубометров больше показателей аналогичного периода 2016 г. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО Укртрансгаз.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, заявки стран-импортеров выполняются своевременно и в полном объеме, об этом также свидетельствует официальная позиция компании Snam - оператора итальянской газотранспортной системы, которая была распространена в СМИ.

"Поток российского газа в Италию (крупнейший потребитель транзитного газа, поступающего через украинский коридор) 1 февраля, соответствует номинации (оперативной заявке) - 103 млн кубометрив в сутки", - сообщили в Snam.

В целом по итогам 2016 г. транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.

В то же время сообщалось, что российский монополист Газпром в конце января сократил прокачку газа по Северному потоку и его восточному отводу OPAL в связи с судебным запретом, наложенным по иску польских энергетических компаний.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Материалы по теме:

Все материалы по теме: Энергобезопасность Украины: Реформа ТЭК и российская проблема
Все новости по теме
Новости раздела
Все новости
Спецпроекты
Все спецпроекты
Инфографика
Вся инфографика
Новости партнеров