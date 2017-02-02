Украина нарастила транзит газа в январе на 38%

Заявки европейских стран-импортеров на поставки газа выполняются своевременно и в полном объеме

В январе 2017 г. через украинская газотранспортная система транспортировала 8,9 млрд кубометров российского природного газа для европейских потребителей, что на 38% или 2,5 млрд кубометров больше показателей аналогичного периода 2016 г. Об этом сообщает отдел связей с общественностью и прессой ПАО Укртрансгаз.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, заявки стран-импортеров выполняются своевременно и в полном объеме, об этом также свидетельствует официальная позиция компании Snam - оператора итальянской газотранспортной системы, которая была распространена в СМИ.

"Поток российского газа в Италию (крупнейший потребитель транзитного газа, поступающего через украинский коридор) 1 февраля, соответствует номинации (оперативной заявке) - 103 млн кубометрив в сутки", - сообщили в Snam.

В целом по итогам 2016 г. транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд кубометров.

В то же время сообщалось, что российский монополист Газпром в конце января сократил прокачку газа по Северному потоку и его восточному отводу OPAL в связи с судебным запретом, наложенным по иску польских энергетических компаний.

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