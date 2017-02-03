Цены на нефть растут на новостях о новых санкциях против Ирана

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана

Цены на нефть растут, в то время как инвесторы опасаются, что США могут ввести новые санкции против Ирана.

На 8.31 стоимость нефтяной смеси марки Brent росла на 0,48% - до $56,83 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI поднималась на 0,65% - до $53,83 за баррель.

Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против Ирана, которые могут вступить в силу уже в пятницу.

По информации источников, ввести санкции планируется против восьми организаций по обвинениям в поддержке терроризма и против, примерно, 17 - в соответствии с указом президента США о распространении оружия массового уничтожения.

Трейдеры думают о возможности введения новых санкций со стороны США против Ирана, сказал агентству главный рыночный аналитик CMC Markets Рик Спунер.

"Ожидается, что нефтяные цены в среднем будут находиться на уровне $54-59 за баррель в первом и втором кварталах (2017 года, - ред.), а затем достигнут $60-63 за баррель в конце 2017 года, они стабилизируются вблизи этих уровней в 2018 году", - считают аналитики National Australia Bank.

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