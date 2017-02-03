Газпром решил стать владельцем 100% акций Nord Stream 2 AG

Компания, созданная для строительства и эксплуатации газопровода Северный поток-2, будет полностью принадлежать Газпрому

Совет директоров Газпрома 1 февраля согласовал приобретение компанией еще 50% акций Nord Stream 2 AG, говорится в материалах российского госмонополиста. Таким образом, доля прямого владения Газпрома в компании составит 100%.

"Согласовать приобретение ПАО Газпром принадлежащих компании Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. 30 тысяч акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью одна тысяча швейцарских франков каждая, общей стоимостью 30 миллионов швейцарских франков, что составляет 50% уставного капитала компании Nord Stream 2 AG, по цене 30 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Первый пакет в размере 50% акций Nord Stream 2 AG Газпром приобрел в декабре прошлого года.

Nord Stream 2 AG - компания, созданная для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода Северный поток-2. Штаб-квартира компании расположена в городе Цуг, Швейцария. Ранее Nord Stream 2 AG на 100% принадлежала Gazprom Gerosgaz Holdings B.V. - дочерней компании Газпрома, которая зарегистрирована в Нидерландах.

Напомним, ранее сообщалось, что Газпром будет оплачивать самостоятельно расходы на строительство газопровода Северный поток-2, поскольку австрийская нефтяная компания OMV и другие европейские партнеры отказались от участия в проекте.

Газпром в 2017 году планирует направить на финансирование строительства газопровода Северный поток-2 около 111 млрд рублей.

В декабре 2016 года в Газпроме заявляли, что не видят рисков для финансирования строительства газопровода Северный поток-2. Глава газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что все участники проекта подтвердили свое участие в проекте Северный поток-2, и что проект реализуется строго по графику.

25 октября Европарламент принял "Стратегию ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ", в которой сказано, что прокладка российской газовой трубы Северный поток-2 противоречит интересам Евросоюза.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Предполагалось, что партнеры Газпрома - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - станут акционерами Nord Stream 2 (с долями по 10%), однако от создания СП было решено отказаться. Окончательная структура проекта пока не определена.

Источник: Прайм

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