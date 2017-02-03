Бензин из Беларуси доминирует в украинском импорте топлива
Украина получает около 80% всего импортного бензина из Беларуси, вторыми по значимости являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона. Об этом заявил эксперт, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, сообщает Укринформ.
"Рынок поставок бензина очень диверсифицирован, мы видим 7-8 стабильных направлений. Самым крупным, безусловно, является Беларусь, на нее приходится около 80% импорта. Вторыми по значимости являются Литва, Польша, страны Средиземноморского региона", - сказал Куюн.
По его словам, по дизельному топливу рынок поставок - более равномерный.
"Здесь позиции Беларуси - около 30-40%, украинские заводы - около 25-30%, Россия - около 20%. Я думаю, что в этом году поставки топлива из России возрастут", - подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце января 2017 г. ведущие заправочные сети повысили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л.
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