Бензин из Беларуси доминирует в украинском импорте топлива

На долю белорусских производителей приходится 80% импортного бензина и до 40% дизтоплива

Украина получает около 80% всего импортного бензина из Беларуси, вторыми по значимости являются Литва, Польша и страны Средиземноморского региона. Об этом заявил эксперт, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, сообщает Укринформ.

"Рынок поставок бензина очень диверсифицирован, мы видим 7-8 стабильных направлений. Самым крупным, безусловно, является Беларусь, на нее приходится около 80% импорта. Вторыми по значимости являются Литва, Польша, страны Средиземноморского региона", - сказал Куюн.

По его словам, по дизельному топливу рынок поставок - более равномерный.

"Здесь позиции Беларуси - около 30-40%, украинские заводы - около 25-30%, Россия - около 20%. Я думаю, что в этом году поставки топлива из России возрастут", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце января 2017 г. ведущие заправочные сети повысили цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л.

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