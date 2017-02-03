Нафтогаз: Польша может помочь Украине норвежским газом

Польша пытается снизить зависимость от поставок газа из России

Польша решила диверсифицировать поставки газа - и начать его поставки из Норвегии по Балтийской трубе. Об этом сообщает НАК Нафтогаз Украины на своей официальной странице в Facebook.

"Норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, не зависит от России", - сказано в сообщении Нафтогаза.

В компании также указывают, что польская инициатива будет полезна и для Украины.

"Через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также к сжиженному газу через польский терминал на Балтике", - выразили надежду в Нафтогазе.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Газпром решил стать единоличным собственником газопровода Северный поток-2.

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