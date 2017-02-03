В 2016 году потребление газа в Украине сократилось лишь на 2%

Бытовые потребители использовали на 5% больше, промышленность - на 12% меньше

В 2016 г. использование природного газа в Украине по сравнению с 2015 г. сократилось на 0,6 млрд кубометров: с 33,8 до 33,2 млрд кубометров, то есть на 2%. Об этом свидетельствуют основные показатели деятельности газового рынка Украины, опубликованные НАК Нафтогаз Украины.

В регулируемых сегментах рынка использования газа в 2016 г. увеличилось на 0,4 млрд кубометров или на 2%.

Бытовые потребители использовали 11,9 млрд кубометров газа, что на 0,6 млрд кубометров или на 5% больше, чем в 2015 г. Предприятия ТКЭ сократили использование газа для производства тепловой энергии для населения на 0,2 млрд кубометров или на 3% (с 5,9 до 5,7 млрд кубометров).

В нерегулируемых сегментах рынка уменьшение использования газа составило 0,6 млрд кубометров (минус 4%).

Использование газа предприятиями ТКЭ для производства тепла для промышленности и бюджетных учреждений увеличилось на 0,4 млрд кубометров или на 33% (с 1,2 до 1,6 млрд кубометров).

Использование газа промышленными потребителями сократилось на 1,3 млрд кубометров или на 12% (с 11,2 до 9,9 млрд кубометров).

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Производственно-технологические расходы газа на производство, транспортировку и распределение голубого топлива увеличились на 9%, с 3,3 млрд кубометров до 3,6 млрд кубометров. В НАК Нафтогаз подчеркивают, что увеличение использования газа этой категорией потребителей связано с ростом объемов транзита российского газа. Так, в 2016 г. по сравнению с предыдущим периодом объем транспортировки российского газа по территории Украины увеличился на 15,1 млрд кубометров (+ 23%): с 67,1 млрд кубометров до 82,2 млрд кубометров. В результате, производственно-технологические расходы ПАО Укртрансгаз увеличились на 13% - до 1,7 млрд кубометров.





Напомним, ранее сообщалось, что собственная газодобыча в 2016 г. выросла в Украине на 2%.

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