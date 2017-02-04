Нафтогаз в прошлом году покупал газ у 15 европейских компаний
НАК Нафтогаз Украины в 2016 году закупал газ у 15 европейских компаний. Об этом сказано в сообщении госкомпании.
Сообщается, что в 2016 году Нафтогаз импортировал с европейского рынка 8,2 млрд кубометров газа, что на 1 млрд кубов (11%) меньше, чем в предыдущем году. Общий объем импорта газа Нафтогаза со всех направлений уменьшился на 47% по сравнению с 2015 годом. "Количество европейских поставщиков, у которых Нафтогаз закупал природный газ в 2016 году, составило 15 компаний. Ни одна из этих компаний не поставляет более 30% объема импортируемого газа", - сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что в 2016 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. По сравнению с 2015 годом, импорт газа уменьшился на 32% - с 16,4 млрд кубов до 11,1 млрд кубометров. Поставки импортного газа из РФ в 2016 году не осуществлялись
В Нафтогазе отметили, что важным результатом года стало увеличение объемов импорта частными трейдерами и потребителями газа. Доля Нафтогаза в импорте продолжает уменьшаться в пользу частных импортеров. В прошлом году эти компании импортировали в 2,6 раза больше газа, чем в 2015 году - 2,9 млрд кубов против 1,1 млрд кубометров.
В 2016 году газ в Украину импортировали более 20 компаний.
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