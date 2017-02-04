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ГП Энергорынок одолжил у Ощадбанка 1,3 млрд грн

04.02.2017 12:55
По данным системы Прозорро, Ощадбанк откроет Энергорынку две возобновляемые кредитные линии на общую сумму 1,3 млрд грн
ГП Энергорынок одолжил у Ощадбанка 1,3 млрд грн

ГП Энергорынок 30 января по результатам тендера заключил два соглашения с ОАО Государственный ощадный банк Украины об открытии двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наші гроші.

Два кредита на 800 млн грн и 500 млн грн предоставляются сроком на четыре месяца, то есть на февраль-май. Обслуживание стоит 56,61 млн грн и 35,38 млн грн, что соответствует 21,23% годовых, хотя в предложениях банка была указана ставка 20,5%. Разница может объясняться комиссией и тому подобное, отмечает издание.

Средства планируется направить на проведение расчетов на оптовом рынке электроэнергии согласно постановлению НКРЄКУ.

Выполнение обязательств по договорам обеспечивается залогом имущественных прав по договорам купли-продажи электроэнергии с ОАО ДТЭК Днепрооблэнерго, ПАО Киевэнерго и ПАО ЭК Черновцыоблэнерго общей залоговой стоимостью 3,9 млрд грн.

Конкурентов на тендерах государственный у банка не было.

Напомним, в марте 2016 ГП Энергорынок заняло в Ощадбанке под 24,4% годовых 1 млрд грн. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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