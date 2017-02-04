ГП Энергорынок одолжил у Ощадбанка 1,3 млрд грн

По данным системы Прозорро, Ощадбанк откроет Энергорынку две возобновляемые кредитные линии на общую сумму 1,3 млрд грн

ГП Энергорынок 30 января по результатам тендера заключил два соглашения с ОАО Государственный ощадный банк Украины об открытии двух возобновляемых кредитных линий на общую сумму 1,3 млрд грн. Об этом сообщается в системе Прозорро, пишут Наші гроші.

Два кредита на 800 млн грн и 500 млн грн предоставляются сроком на четыре месяца, то есть на февраль-май. Обслуживание стоит 56,61 млн грн и 35,38 млн грн, что соответствует 21,23% годовых, хотя в предложениях банка была указана ставка 20,5%. Разница может объясняться комиссией и тому подобное, отмечает издание.

Средства планируется направить на проведение расчетов на оптовом рынке электроэнергии согласно постановлению НКРЄКУ.

Выполнение обязательств по договорам обеспечивается залогом имущественных прав по договорам купли-продажи электроэнергии с ОАО ДТЭК Днепрооблэнерго, ПАО Киевэнерго и ПАО ЭК Черновцыоблэнерго общей залоговой стоимостью 3,9 млрд грн.

Конкурентов на тендерах государственный у банка не было.

Напомним, в марте 2016 ГП Энергорынок заняло в Ощадбанке под 24,4% годовых 1 млрд грн.

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