Литва присоединилась к иску Польши по делу Газпрома и OPAL

Правительство Литвы подтвердило, что страна присоединились к судебной жалобе Польши об использовании Газпромом мощностей газопровода OPAL

Литва присоединились к судебной жалобе Польши, направленной в общий суд ЕС по делу газопровода Opal. Об этом заявила советник министра энергетики Аурелия Верницкайте, сообщает ПРАЙМ.

"Да, Литва присоединилась к судебной жалобе Польши по делу Opal. Что касается Латвии, то нам ничего не известно. Литва - присоединилась", - сказала Верницкайте.

Напомним ранее сообщалось, что Латвия и Литва присоединяются к иску, направленному правительством Польши в Европейский суд по поводу увеличения прокачки газа по Северному потоку за счет использования ПАО Газпром мощностей газопровода OPAL.

Правительство Польши обжаловало решение Еврокомиссии в Европейском суде 16 декабря 2016 г. Аналогичную жалобу подала и польская газовая компания PGNiG. В конце декабря суд ЕС постановил приостановить решение Еврокомиссии.

В своем заявлении правительство Польши отметило, что решение Еврокомиссии ставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС и представляет опасность для поставок газа в Польшу. Концентрация возможностей по добыче и поставкам газа в руках одной компании противоречит принципу диверсификации, укрепляет позиции Газпрома на рынке и является нарушением принципов энергетической безопасности и энергетической солидарности, заявило правительство Польши.

НАК Нафтогаз Украины 27 марта 2017 г. подала иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 г., которое позволяет российскому монополисту ПАО Газпром значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.

В начале марта 2017 г. Газпром также подал заявление об участии в судебном процессе PGNiG против Еврокомиссии в Европейском суде в отношении соглашения об использовании мощностей газопровода OPAL.

В декабре 2016 г. года президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для Газпрома увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.

Газопровд OPAL соединяет морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии. Он был запущен в 2011 г.

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