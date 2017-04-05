Литва присоединилась к иску Польши по делу Газпрома и OPAL
Литва присоединились к судебной жалобе Польши, направленной в общий суд ЕС по делу газопровода Opal. Об этом заявила советник министра энергетики Аурелия Верницкайте, сообщает ПРАЙМ.
"Да, Литва присоединилась к судебной жалобе Польши по делу Opal. Что касается Латвии, то нам ничего не известно. Литва - присоединилась", - сказала Верницкайте.
Напомним ранее сообщалось, что Латвия и Литва присоединяются к иску, направленному правительством Польши в Европейский суд по поводу увеличения прокачки газа по Северному потоку за счет использования ПАО Газпром мощностей газопровода OPAL.
Правительство Польши обжаловало решение Еврокомиссии в Европейском суде 16 декабря 2016 г. Аналогичную жалобу подала и польская газовая компания PGNiG. В конце декабря суд ЕС постановил приостановить решение Еврокомиссии.
В своем заявлении правительство Польши отметило, что решение Еврокомиссии ставит под угрозу безопасность поставок газа в ЕС и представляет опасность для поставок газа в Польшу. Концентрация возможностей по добыче и поставкам газа в руках одной компании противоречит принципу диверсификации, укрепляет позиции Газпрома на рынке и является нарушением принципов энергетической безопасности и энергетической солидарности, заявило правительство Польши.
НАК Нафтогаз Украины 27 марта 2017 г. подала иск в Европейский суд справедливости против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 г., которое позволяет российскому монополисту ПАО Газпром значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по Северному потоку.
В начале марта 2017 г. Газпром также подал заявление об участии в судебном процессе PGNiG против Еврокомиссии в Европейском суде в отношении соглашения об использовании мощностей газопровода OPAL.
В декабре 2016 г. года президент Украины Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда приняли совместное заявление, в котором призвали пересмотреть решение Европейской Комиссии, которое открывает возможность для Газпрома увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины.
Газопровд OPAL соединяет морской трубопровод Северный поток с газовой инфраструктурой в Чехии. Он был запущен в 2011 г.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
05.04.2017 21:54
-
05.04.2017 18:57
-
05.04.2017 17:04
-
05.04.2017 13:39
-
05.04.2017 12:59
-
вчера
21:54
-
вчера
20:03
-
вчера
19:46
-
вчера
18:57
-
вчера
18:13
-
20876
-
10753
-
9696
-
8302
-
7633
- НАБУ занялось проверкой формулы "Роттердам +" вчера, 21:54
- В Украине могут приостановить еще две ТЭС - Укрэнерго вчера, 18:57
- Оптовые цены на сжиженный газ продолжают расти вчера, 17:59