Россия задержала 100 вагонов со сжиженным газом для Украины

Свыше 100 вагонов с СУГ следующим с перерабатывающих производств компании Роснефть в Украину задержаны в Белгородской области РФ

На станции Валуйки Белгородской области России задержано более 100 вагонов с сжиженным газом, следующим с перерабатывающих производств компании Роснефть в Украину. Об этом сообщает OilNews, ссылаясь на копии телеграммы РЖД, имеющихся в распоряжении издания.

Согласно телеграмме, 87 вагонов задержаны 31 марта и 1 апреля. Цистерны следовали со станций Новокуйбышевская, Тюльпан, Бузулук, Приютово, Каргала, Тобольск и Придача. В свою очередь грузы были адресованы на станции Основа и Лозовая в Харьковской области.

"Задержано 87 вагонов с опасным грузом газ сжиженный по причине отсутствия заключение ФСТЭК России. В соответствии с пунктом 1 статьи 163 Таможенного кодекса Таможенного союза просьба срочно предоставить Валуйский ТП документы и сведения, необходимые для регистрации сообщения об убытии с таможенной территории Таможенного союза", - говорится в телеграмме начальника станции Валуйки Хромова.

В телеграмме он информирует, что сложившаяся ситуация негативно влияет на работу станции: "Данная ситуация влияет на снижение надежности сроков доставки и приводит к финансовым рискам, затрудняет эксплуатационную работу станции, ведет к завышению заданных норм простоя транзитного вагона с переработкой".

Перечень станций, с которых следовал сжиженный газ, говорит о принадлежности основной части задержанного груза компании Роснефть. Эксклюзивным поставщиком сжиженного газа производства Роснефти в Украину является компания Proton Energy Group S.A., которая реализует ресурс напрямую украинским контрагентам либо через аффилированную компанию Глуско Украина.

Источник издания в Глуско Украина подтвердил наличие проблем с поставкой новых партий импортного газа, но исключил их влияние на планы реализации компании в ближайшей перспективе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях. 5 апреля стало известно, что в Украине резко выросли цены на сжиженный газ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.