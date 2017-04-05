В офисе Укрнафты проходят обыски (обновлено)

В пресс-службе компании сообщили, что следователи Генпрокуратуры проводят следственные действия в одном из столичных офисов Укрнафты

В одном из столичных офисов ПАО Укрнафта проходят следственные действия. Об этом сказали в пресс-службе компании.

Как сообщила народный депутат Виктория Войцицкая со ссылкой на источник, обыски проводятся в офисе компании, который находится на переулке Несторовском. "Источник в Укрнафте сообщил о маски-шоу. Происходит прямо сейчас. Детали выясняю. Офис Укрнафты на переулке Несторовском, 3-5. Киев", - написала Войцицкая у себя на странице в Facebook.

ПАО Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа - 7,6%. Буровые управления Укрнафты имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. ПАО Укрнафта владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50% + 1 акция комапнии принадлежит НАК Нафтогаз Украины, а около 42% акций - группе компаний Приват Игоря Коломойского.

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