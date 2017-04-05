Приднепровская и Трипольская ТЭС остановили работу

Приднепровская и Трипольская ТЭС остановили производство электроэнергии из-за недостатка угля

Приднепровская теплоэлектростанция в Днепре, входящая в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, остановила работу из-за недостатка угля. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Из-за блокады поставок угля из Донбасса сегодня (5 апреля, - ред.) в 00:00 остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС", - сказано в сообщении.

На складе ДТЭК Приднепровской ТЭС остается около 30 тыс. т угля в качестве минимально необходимого резервного запаса.

"В случае возникновения внештатной ситуации в объединенной энергетической системе Украины, по команде диспетчера энергосистемы, Приднепровская ТЭС сможет включиться в работу", - сообщает компания.

Период вынужденного простоя Приднепровской ТЭС будет использован для накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также для выполнения ремонтов.

Кроме того, стало известно, что 5 апреля прекратила производство электроэнергии и Трипольская теплоэлектростанция в г. Украинка Киевской области, входящая в ПАО Центрэнерго (78,29% акций принадлежит государству).

Причина приостановки работу - экономия топлива. По состоянию на 3 апреля на складах Трипольской ТЭС находилось 36,8 тыс. тонн антрацитового угля.

Перед остановкой производства электроэнергии на обеих станциях работало под одному электроблоку.

Напомним, ранее Министерство энергетики и угольной промышленности заявляло о росте запасов угля на ТЭС и ТЭЦ Украины.

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