Под Кропивницким строят солнечную станцию мощностью в 17 МВт

Строительство солнечной электростанции начато в г. Бобринец Кировоградской области

В г. Бобринец Кировоградской области начато строительство одной из крупнейших в Украине солнечных электростанцией, с запланированной мощностью в 17 МВт. По этому показателю она станет одной из крупнейших в Украине. Об этом сообщает Novosti.kr.ua.

В последние годы территория строительства площадью почти в 30 га пустовала. Последние несколько лет пустовала. Планы построить здесь солнечную электростанцию появились в 2015 г., но только в конце 2016 г. удалось найти инвесторов, способных справиться с таким проектом - при этом имя инвестора не раскрывается.

Строительством занимается фирма-подрядчик из Винницы, на счету которой строительство нескольких солнечных электростанций в Украине. Запуск электростанции запланирован на июнь.

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Сообщается, что станция будет состоять из 65 тыс. солнечных панелей, соединенных в единую систему кабелем длиной в 200 км.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, мощностью 35 МВт построят в Олешковском районе Херсонской области.

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