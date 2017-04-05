Оптовые цены на сжиженный газ продолжают расти

Рост цен на сжиженный газ связан с остановкой экспорта из России

Автомобильные партии сжиженного газа продолжают дорожать на информации об остановке экспорта СУГ из России. Об этом OilNewsсообщили в Консалтинговой группе А-95 по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

5 апреля средние оптовые цены на СПБТ выросли еще на 400 грн/т, до 19 350 грн/т. При этом отгрузки по DDP достигли 19 400 грн/т.

Рост цен связан с остановкой экспорта из РФ. "Котировки на границе уже $405/т, то есть +$15/ за эти дни. В то же время физически газа нет. Ресурс невозможно законтрактовать ни на ГНС, ни с завода", - подтверждает общую для рынка информацию один из столичных трейдеров.

Накануне автомобильные партии сжиженного газа подорожали на 600 грн/т за сутки.

Напомним, 4 апреля было получено подтверждение об ограничениях экспорта СУГ от таможни РФ.

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