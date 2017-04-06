Энергоатом начнет строить комплекс по переработке радиоотходов

НАЭК Энергоатом в 2017 году начнет строительство комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в 2017 г. планирует начать строительство комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС и продолжить строительство такого же комплекса на Запорожской АЭС. Об этом сообщает УНИАН.

"В 2017 г. Энергоатом планирует продолжить работу по сооружению Комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (КПТРВ) на Запорожской АЭС и начать строительство КПТРВ на Хмельницкой АЭС, что позволит сократить объемы накопления радиоактивных отходов на площадках станций", - заявил президент компании Юрий Недашковский.

Стоимость строительства такого комплекса на Запорожской АЭС составляет 662,1 млн грн, а на Хмельницкой станции - 1,16 млрд грн. Введение в опытную эксплуатацию комплекса на ЗАЭС запланировано на 2017 г., а на ХАЭС - на 2021 г.

Данные комплексы будут иметь установки по извлечению радиоактивных отходов, установки по сортировке и дезактивации соответствующих материалов, а также установки по измерению активности, прессованию, фрагментации и сжиганию.

Напомним, согласно инвестиционной программе НАЭК Энергоатом на 2017 г., на строительство новых объектов предусмотрено выделить 4,3 млрд грн.

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