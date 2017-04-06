WOG оштрафовали на 18 млн грн за срыв поставок для Минобороны

Хозсуд оштрафовал Вог Аэро Джет в пользу Минобороны Украины за срыв поставки 8 тыс. т дизельного топлива (новость обновлена в 16:45)

Хозяйственный суд Киева по иску Главной военной прокуратуры постановил оштрафовать ООО Вог Аэро Джет на 18 млн грн в пользу Министерства обороны Украины за невыполнение условий договоров. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что компания Вог Аэро Джет не выполнила обязательства по поставке 8 тыс. т дизельного топлива для нужд Вооруженных сил Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе подготовки материалов для судебного разбирательства военной прокуратурой было учтено, что действия недобросовестных поставщиков приводят к подрыву обороноспособности Вооруженных Сил Украины.

В декабре 2016 г. Вог Аэро Джет подписала договор с Минобороны на поставку 9,2 тыс. т арктического дизтоплива, однако компания поставила только 1 тыс. т.

По информации источника OilNews в Минобороны, поставщик предпринял попытку инициировать повышение цены после проведения закупки, а также изменить срок поставки, однако эти предложения в Минобороны не поддержали.

В пресс-службе компании Вог Аэро Джет уже заявили о том, что обжалуют это решение. Компания также проинформировала, что данное решение суда является преждевременным и принятым без учета всех обстоятельств дела. "Никакой вины Вог Аэро Джет в срыве поставок дизтоплива для нужд Вооруженных сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Напомним, Вог Аэро Джет ранее была также замечена в повышении цен после заключения договора на поставку топлива для Укрзалізниці.

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