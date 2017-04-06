Четыре компании группы Нафтогаз вошли в топ-10 налогоплательщиков
Группа Нафтогаз стала крупнейшим налогоплательщиком Украины по итогам 2016 г. В десятку крупнейших налогоплательщиков вошли четыре компании группы: НАК Нафтогаз Украины, ПАО Укргаздобыча, ПАО Укрнафта и ПАО Укртрансгаз. Об этом сообщает НАК Нафтогаз Украины в Facebook.
По итогам 2016 г. Укргаздобыча и Нафтогаз уплатили в государственный бюджет свыше 38,6 млрд грн и 16,1 млрд грн соответственно. Это на 17,7 млрд грн больше, чем в 2015 г.
В целом четыре компании группы заплатили около 12% (68,9 млрд грн) доходной части государственного бюджета 2016 г. (595,2 млрд грн).
ПАО Укртранснафта заняла 45 место в рейтинге налогоплательщиков с показателем 1 млрд грн.
Напомним, ранее сообщалось, что Группа Метинвест в 2016 г. перечислила около 14,1 млрд грн в бюджеты всех уровней.
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