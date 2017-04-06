Четверо из пяти членов набсовета Нафтогаза могут уйти в отставку

Вице-премьер Владимир Кистион попробовал убедить членов набсовета Нафтогаза остаться. Он пообещал решить все проблемные вопросы до 30 апреля

Четверо из пяти членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины могут уйти в отставку. Это следует из обращения к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, обнародованному на сайте Нафтогаза.

Названы ряд причин, по которым члены набсовета Нафтогаза могут сложить свои полномочия. В частности, набсовет Нафтогаза заявляет, что озабочен невыполнением Плана действий по корпоративному управлению НАК Нафтогаз Украины. Проблемным вопросом названо также решение текущего кризиса сбора платежей, которое негативно влияет на уровень текущей и будущей ликвидности Нафтогаза. Кроме того, у набсовета Нафтогаза вызывает озабоченность реакция правительства на решение набсовета об освобождении предыдущего руководителя ПАО Укртрансгаз.

"Благодарим Вас за сегодняшнюю встречу с наблюдательным советом НАК Нафтогаз Украины. Мы внимательно рассмотрели Вашу просьбу пересмотреть наше решение об отставке с должностей членов наблюдательного совета. Мы готовы принять Ваши заверения о том, что Вы в состоянии вмешаться и решить вопросы, которые вызывают наше беспокойство. Вместе с тем, нам необходимо убедиться в наличии существенного прогресса по всем упомянутым в этом письме вопросов до момента проведения годового Общего собрания акционеров НАК Нафтогаз Украины, которые должно состояться в 30 апреля 2017 года и на которых, по Вашим словам, планируется переизбрать нас членами наблюдательного совета. При отсутствии существенного прогресса в решении упомянутых вопросов до момента проведения собрания, дальнейшее продолжение выполнения нами функций членов наблюдательного совета будет для нас невозможным и неприемлемым", - сказано в сообщении.

Напомним, в набсовете Нафтогаза сейчас пять членов. Двое из них - Юлия Ковалив и Владимир Демчишин - украинцы. Трое - Пол Ворвик, Чарльз Проктор и Маркус Ричардс - иностранцы.

Приводим полный тест обращения на языке оригинала.

Шановний пане Віце-прем’єр-міністре,

Дякуємо Вам за сьогоднішню зустріч із Наглядовою Радою НАК "Нафтогаз України". Ми уважно розглянули Ваше прохання переглянути наше рішення щодо відставки з посад членів Наглядової Ради. Ми готові прийняти Ваші запевнення щодо того, що Ви у змозі втрутитися та вирішити питання, які викликають наше занепокоєння.

Разом з тим, нам необхідно пересвідчитися у наявності суттєвого прогресу щодо усіх згаданих у цьому листі питань до моменту проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів НАК "Нафтогаз України", які мають відбутися до 30 квітня 2017 р. і на яких, згідно із Вашими словами, планується переобрати нас членами Наглядової Ради. За відсутності суттєвого прогресу у вирішенні згаданих питань до моменту проведення Зборів, подальше продовження виконання нами функцій членів Наглядової Ради буде для нас неможливим та неприйнятним.

Як було зазначено під час нашої зустрічі, ми хотіли б нагадати, що питання, які викликають у нас суттєву занепокоєність та потребують суттєвого прогресу, включають, зокрема, дії Уряду, яких вимагає затверджений Урядом Плану дій щодо корпоративного управління НАК "Нафтогаз України", а також вирішення поточної кризи збору платежів, викликаної рядом законодавчих актів та дій, що входять до сфери відповідальності Уряду і мають значний негативний вплив на рівень поточної та майбутньої ліквідності НАК "Нафтогаз України".

Крім того, у нас викликає занепокоєність реакція на рішення Наглядової Ради щодо звільнення попереднього керівника ПАТ "Укртрансгаз", і ми вітали б Ваше підтвердження того, що ця справа буде розглядатися виключно на основі фактів та не буде політизована.

Нам також потрібне вирішення питання щодо подання е-декларацій, як ми обговорювали під час зустрічі. Здійснивши декілька спроб, ми переконалися, що виконання усіх необхідних дій для іноземців є неможливим, а невиконання таких дій може потенційно привести до кримінального переслідування проти нас. Стосовно цього питання ми звертаємо Вашу увагу на те, що незалежні члени Наглядової Ради підпадають під дію Закону Великої Британії про хабарництво (UK Bribery Act), а також Закону про корупцію за кордоном США (US FCPA), які мають далекосяжні наслідки для осіб, які вдаються до корупційних дій.

Ми з нетерпінням чекаємо на свідчення суттєвого прогресу щодо зазначених у цьому листі питань. Протягом часу нашої роботи ми віддано працювали заради успіху НАК "Нафтогаз України" в інтересах народу України та сподіваємося, що так буде і надалі.

З повагою



Ворвік Пол Кирил, член Наглядової Ради

Річардс Маркус Тревор, член Наглядової Ради

Проктор Чарльз Річардс Фарадей, член Наглядової Ради

Ковалів Юлія Ігорівна, голова Наглядової Ради

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