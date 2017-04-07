В РФ готовятся к возобновлению поставок в Украину сжиженного газа

В Украину начали пропускать мартовские цистерны со сжиженным газом

Российская таможня накануне начала пропускать в Украину цистерны со сжиженным газом, которые были отгружены с производств до 1 апреля. Также в ближайшие дни поставки могут быть полностью возобновлены. Об этом OilNews сообщили источники на рынке СУГ Украины и крупнейшие экспортеры из России.

По словам украинских трейдеров, пока оформляется исключительно ресурс, который был отгружен в марте, при этом новые партии остаются заблокированными ФСТЭК.

"Пока напряжение не спадет. Но конкретно наша компания получит тысячу тонн газа. Она даст нам некоторое время для поиска альтернативных источников поставок", - рассказал заместитель гендиректора полтавской "Надежды" Станислав Батраченко.

По информации, полученной от российских трейдеров, поставки могут быть разблокированы в полном объеме уже в ближайшие дни.

В то же время 6 апреля оптовые цены на СУГ продолжили стремительный рост. Средние оптовые цены выросли еще на 1 100 грн/т, до 20 500 грн/т.

Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях. 5 апреля стало известно, что в Украине резко выросли цены на сжиженный газ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.