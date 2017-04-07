Суд арестовал имущество ДТЭК в оккупированном Донбассе
Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины, сказано в пресс-релизе ДТЭК.
Отмечается, что действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование этого имущества.
Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России, сообщили в компании.
"Мы понимаем, что представители так называемых ЛДНР будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу будут преследоваться по украинскому и международному законодательству", - отметил руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.
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