Суд арестовал имущество ДТЭК в оккупированном Донбассе

Действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий

Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на имущество предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, над которым компания утратила контроль. Процедура осуществлена в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 206 Уголовного кодекса Украины, сказано в пресс-релизе ДТЭК.

Отмечается, что действия суда касаются, в первую очередь, всех транспортных средств, угольной продукции и оборудования предприятий. Это означает полный запрет на отчуждение, распоряжение и незаконное использование этого имущества.

Перечень арестованного движимого имущества будет внесен в государственный реестр обременений и базы розыска МВД. Информация об арестованном угле будет направлена в таможенные органы для принятия мер по недопущению ввоза этого угля в Украину через территорию России, сообщили в компании.

"Мы понимаем, что представители так называемых ЛДНР будут пытаться возобновить добычу угля на захваченных шахтах. Теперь все, кто будет иметь то или иное отношение к этому процессу будут преследоваться по украинскому и международному законодательству", - отметил руководитель антикризисного штаба ДТЭК Денис Диденко.

Читайте также: Не только Ахметов. Кто еще лишился активов в оккупированном Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.