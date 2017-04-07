Нафтогаз потратит $900 тыс. на советника по разделению компании

НАК Нафтогаз Украины объявил торги на закупку услуг по управлению проектом отделения функции по транспортировке газа от группы Нафтогаз

НАК Нафтогаз Украины объявляет открытые торги, что получить услуги по управлению проектом по отделению деятельности по транспортировке природного газа, т.н. анбандлингу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Результатам оказания услуг должно стать эффективное отделение функции транспортировки газа от группы Нафтогаз в соответствии с планом анбандлинга, утвержденного постановлением Кабинета министров №496 от 01 июля 2016 г.

Среди основных задач, которые должны быть реализованы советником:

- разработка и обеспечение своевременного выполнения детального плана проекта;

- управление проектом и, в частности, координация работы сотрудников, экспертов или других привлеченных консультантов;

- предоставление практических рекомендаций, обоснованных опытом советника в реализации проектов по отделению деятельности по транспортировке природного газа в странах ЕС, и содействие принятию обоснованных и эффективных решений в процессе отделения;

- подготовка информационных и презентационных материалов;

- другое сопровождение.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до $900 тыс. Срок оказания услуг - до 31 декабря 2017 г.

Участники торгов должны подтвердить наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, а также наличие документально подтвержденного опыта реализации проектов по отделению от вертикально-интегрированной компании оператора газотранспортной системы, который после отделения был сертифицирован в соответствии с требованиями 3-го энергопакета ЕС.

Кроме того, к участникам предъявлены особые требования комплаенс-политики.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 10:00 ч. 03 мая 2017 г.

С подробными условиями закупки можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Украины Игорь Кононенко выступил за предоставление комитету Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса права контролировать средства НАК Нафтогаз Украины.

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