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Нафтогаз потратит $900 тыс. на советника по разделению компании

07.04.2017 15:18
НАК Нафтогаз Украины объявил торги на закупку услуг по управлению проектом отделения функции по транспортировке газа от группы Нафтогаз
Нафтогаз потратит $900 тыс. на советника по разделению компании
Фото: пресс-служба НАК Нафтогаз Украины

НАК Нафтогаз Украины объявляет открытые торги, что получить услуги по управлению проектом по отделению деятельности по транспортировке природного газа, т.н. анбандлингу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Результатам оказания услуг должно стать эффективное отделение функции транспортировки газа от группы Нафтогаз в соответствии с планом анбандлинга, утвержденного постановлением Кабинета министров №496 от 01 июля 2016 г.

Среди основных задач, которые должны быть реализованы советником:

- разработка и обеспечение своевременного выполнения детального плана проекта;

- управление проектом и, в частности, координация работы сотрудников, экспертов или других привлеченных консультантов;

- предоставление практических рекомендаций, обоснованных опытом советника в реализации проектов по отделению деятельности по транспортировке природного газа в странах ЕС, и содействие принятию обоснованных и эффективных решений в процессе отделения;

- подготовка информационных и презентационных материалов;

- другое сопровождение.

Ожидаемая стоимость закупки услуг составляет до $900 тыс. Срок оказания услуг - до 31 декабря 2017 г.

Участники торгов должны подтвердить наличие работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт, а также наличие документально подтвержденного опыта реализации проектов по отделению от вертикально-интегрированной компании оператора газотранспортной системы, который после отделения был сертифицирован в соответствии с требованиями 3-го энергопакета ЕС.

Кроме того, к участникам предъявлены особые требования комплаенс-политики.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 10:00 ч. 03 мая 2017 г.

С подробными условиями закупки можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Украины Игорь Кононенко выступил за предоставление комитету Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса права контролировать средства НАК Нафтогаз Украины.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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