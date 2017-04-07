Гройсман поддержал нынешний состав набсовета Нафтогаза

Премьер-министр Украины заявил, что наблюдательный совет Нафтогаза пользуется 100% поддержкой правительства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины сформирован и специалистов и пользуется 100% поддержкой правительства. Об этом сообщает Укринформ.

"Я считаю, что наблюдательный совет, который сформирован из специалистов и пользуется 100% поддержкой правительства, должен выполнять свои функции: сотрудничать с менеджментом, выводить компанию на абсолютно новый уровень", - отметил премьер.

Он также добавил, что наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины должен работать прозрачно.

По словам Гройсмана, реформа НАК Нафтогаз Украины должна стать примером эффективного управления для других государственных компаний.

"В прошлом году мы приняли решение о разделении компании на добычу, транспортировку и трейд. Мы это поддерживаем, потому что на примере Нафтогаза мы должны показать пример эффективного управления", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что четверо из пяти членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украина могут уйти в отставку. Это следует из их обращения к вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, обнародованному на сайте Нафтогаза.

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