В Украине остановилась третья ТЭС с начала недели
Государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго 6 апреля 2017 г., согласно ранее озвученному плану, остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Об этом сообщает УНИАН.
"Да - станция остановилась согласно графику, который ранее был анонсирован", - отметили в компании-операторе объединенной энергосистемы Укрэнерго. Также в компании подтвердили, что 11 апреля должна остановиться Криворожская ТЭС, которая входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что работу остановили Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК и Трипольская ТЭС, входящая в Центрэнерго. Причиной остановки станций названа необходимость экономить уголь антрацитовой группы.
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