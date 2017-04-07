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В Украине остановилась третья ТЭС с начала недели

07.04.2017 17:40
Центрэнерго остановила работу Змиевской теплоэлектростанции
В Украине остановилась третья ТЭС с начала недели
Фото: EPA

Государственная энергогенерирующая компания Центрэнерго 6 апреля 2017 г., согласно ранее озвученному плану, остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Об этом сообщает УНИАН.

"Да - станция остановилась согласно графику, который ранее был анонсирован", - отметили в компании-операторе объединенной энергосистемы Укрэнерго. Также в компании подтвердили, что 11 апреля должна остановиться Криворожская ТЭС, которая входит в состав энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что работу остановили Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК и Трипольская ТЭС, входящая в Центрэнерго. Причиной остановки станций названа необходимость экономить уголь антрацитовой группы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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