Центрэнерго отменила тендер на поставку 700 тыс. т угля

ПАО Центрэнерго не смогла найти продавцов при ожидаемой цене торгов $80/т угля

ПАО Центрэнерго 7 апреля отменило торги на поставку 700 тыс. т угля ожидаемой стоимостью 1,52 млрд грн из-за отсутствия предложений. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные системы ProZorro.

Тендер был объявлен 27 марта. Качественные характеристики желаемого угля предполагали, что Центрэнерго планирует закупку "тощего" угля или антрацита из ЮАР или РФ. Поставка планировалась в одесские порты.

Отмечается, что ожидаемая стоимость $ 80/т соответствовала цене российского угля. В ЮАР уголь необходимого качества сейчас торгуется по $78/т, поэтому в украинском порту его стоимость составила бы около $90/т с учетом доставки, что дороже ожидаемой цены торгов.

Напомним, с начала апреля Центрэнерго остановила работу двух ТЭС - Змиевской и Трипольской. Причиной остановки названа необходимость экономии угля антрацитовой группы.

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