ДТЭК Ахметова приобрел три завода Corum Group
Компания ДТЭК Энерго бизнесмена Рината Ахметова приобрела акции ПАО Свет Шахтера, ООО Дружковский машиностроительный завод и ООО ИТЦ Горные машины, которые ранее входили в Corum Group, также принадлежащую Ахметову и объединяющую машиностроительные активы группы СКМ. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"Эти предприятия являются основными поставщиками машин и оборудования для добычи угля в компании. Данная сделка позволит ДТЭК Энерго снизить затраты на добычную и проходческую технику, своевременно обеспечивать угольные предприятия запасными частями, а также даст возможность повысить качество гарантийного и постгарантийного обслуживания", - сказано в сообщении.
По словам генерального директора компании Дмитрия Сахарука, инвестиции в производство горного оборудования являются стратегическим шагом ДТЭК.
"Эта сделка позволит создать полный производственный цикл в угледобывающем секторе компании. Мы считаем, что в условиях когда Украине необходимо наращивать добычу собственного угля марки "Г" - это решение положительно повлияет на результат", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.
Ранее сообщалось, что ДТЭК выкупает миноритарные пакеты акций ДТЭК Донецкоблэнерго.
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