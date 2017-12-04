ДТЭК Ахметова заплатит проценты по долгам в начале 2018 года
Холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в первом квартале 2018 г. выплатит всю сумму по процентным ставкам кредиторам - владельцам ранее выпущенных компанией облигаций. Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи.
"В свете позитивных макроэкономических трендов и финансового результата группы ДТЭК Энерго за первые 9 месяцев 2017 г., группа сообщает о своем решении выплатить все процентные ставки всем держателям евробондов в первом квартале 2018 г.", - сказано в сообщении.
В 2010 г. ДТЭК выпустил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2015 г. В 2013 г. ДТЭК провел рефинансирование еврооблигаций с погашением в апреле 2018 г. В марте 2017 г. ДТЭК Энерго заключила соглашение о долгосрочной реструктуризации своего кредитного портфеля до 2023 г.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Материалы по теме:
-
04.12.2017 17:06
-
30.11.2017 12:56
-
30.11.2017 12:16
-
29.11.2017 15:54
-
29.11.2017 10:25
-
вчера
18:57
-
вчера
18:10
-
вчера
18:10
-
вчера
17:30
-
вчера
17:06
-
76962
-
45669
-
21958
-
19638
-
15124
- ДТЭК Ахметова приобрел три завода Corum Group вчера, 17:06
- В Госдепе США рассказали, чем опасен Северный поток-2 01.12.17, 09:27
- Экс-глава Укринтерэнерго поставит антрацит из России 01.12.17, 08:00