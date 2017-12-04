ДТЭК Ахметова заплатит проценты по долгам в начале 2018 года

ДТЭК решил выплатить все процентные ставки всем держателям евробондов в первом квартале 2018 года

Холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова в первом квартале 2018 г. выплатит всю сумму по процентным ставкам кредиторам - владельцам ранее выпущенных компанией облигаций. Об этом компания сообщила на сайте Лондонской фондовой биржи.

"В свете позитивных макроэкономических трендов и финансового результата группы ДТЭК Энерго за первые 9 месяцев 2017 г., группа сообщает о своем решении выплатить все процентные ставки всем держателям евробондов в первом квартале 2018 г.", - сказано в сообщении.

В 2010 г. ДТЭК выпустил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2015 г. В 2013 г. ДТЭК провел рефинансирование еврооблигаций с погашением в апреле 2018 г. В марте 2017 г. ДТЭК Энерго заключила соглашение о долгосрочной реструктуризации своего кредитного портфеля до 2023 г.

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