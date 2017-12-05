Госгеонедр аннулировала все работающие лицензии Нафтогаза

Речь идет о спецразрешениях на пользование Оболонской, Будищанско-Чутовской и Писаревской площадями

Государственная служба геологии и недр на основании решения суда аннулировала три специальных разрешения НАК Нафтогаз Украины на разработку нефтегазоносных площадей в Полтавской области. Об этом свидетельствует приказ ведомства №527 от 1 декабря. Это единственные лицензии компании на контролируемой Украиной территории, сообщает enkorr.

Речь идет о спецразрешениях на пользование Оболонской (495,2 кв. км), Будищанско-Чутовской (497,9 кв. км) и Писаревской (471,9 кв. км) площадями, действие которых было приостановлено в марте.

Претензии Госгеонедр основывались на недовольстве Полтавского областного совета, который еще 31 января этого года официально призвал Госгеонедр отнять у Нафтогаза эти спецразрешния, и обращениях народного депутата Сергея Каплина.

Местные депутаты посчитали неудовлетворительными работы Нафтогаза на его лицензированных площадях и обвинили компанию в нарушении программы работ, в частности, предусмотренных специальным разрешением на Будищанско-Чутовскую площадь.

НАК Нафтогаз Украины утверждает, что инвестировал в эти участки в общем 799 млн грн. Также в конце прошлого года был подписан договор с его дочерней компанией Укргаздобыча о разработке этих площадей. На 2017 г. финансирование этих работ было предусмотрено в объеме 1,1 млрд грн.

В Нафтогазе заявляют, что из-за лишения спецразрешений на разработку нефтегазоносных участков государство недополучит 150 млрд грн рентных платежей, а компания потеряет около 800 млн грн инвестиций.

За Нафтогазом числится еще шесть лицензий на нефтегазоносные месторождения, работа на которых невозможна: три из них расположены в зоне АТО и три - на континентальном шельфе.

Напомним, Нафтогаз получил эти три месторождения в Полтавской области в 2011 году. В марте этого года Госгеонедр остановила действие этих специальных разрешений и предоставила НАК 30 дней на устранение нарушений по указанным площадям. Затем после судебных разбирательств 13 сентября суд удовлетворил иск Госгеонедр и разрешил аннулировать эти спецразрешения. 14 ноября апелляционный суд подтвердил это решение, что дало основания службе аннулировать лицензии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.