Менеджер Григоришина будет курировать закупки в Укртрансгазе
Андрей Хоменко избран членом правления и вице-президентом по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и капитального строительства ПАО Укртрансгаз. Об этом сказано в сообщении компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Сообщается, что решение было принято 1 декабря 2017 года на общем собрании акционеров компании (единственный акционер НАК Нафтогаз Украины).
Хоменко работал на предприятиях бизнесмена Константина Григоришина.
С декабря 2011 по апрель 2013 года занимал должность советника в дирекции представительства группы Энергетический стандарт, а также гендиректора Energy Standard Industries Limited. В 2015-2017 гг. Хоменко - советник гендиректора Сумское НПО.
В конце 2016 года Нафтогаза не согласовал закупку Укртрансгазом оборудования и работ у Сумского НПО для реконструкции компрессорных станций на 4 млрд грн. Причина - оборудование могло быть использовано для реконструкции КС, задействованных в транспортировке газа в направлении Турции.
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