Toyota построит первую в мире многопрофильную станцию Tri-Gen

Японцы построят в США станцию по производству электричества, воды и водорода

Японский концерн Toyota построит в Калифорнии (США) первую в мире мощную многопрофильную станцию, которая будет вырабатывать воду, водород и электричество. Об этом передает Petrolplaza со ссылкой на пресс-релиз японской компании.

После ввода в эксплуатацию к 2020 году объект под названием Tri-Gen сможет вырабатывать 2,35 мегаватт электроэнергии, которой достаточно для питания 2 350 домов и почти 1 500 автомобилей. Для электрогенерации, а также получения водорода и воды будут использоваться сельскохозяйственные отходы.

Водород планируется использовать, в т.ч., для заправки электромобилей на топливных элементах (FCV). Тут же свои энергетические запасы сможет восполнить тяжелый "водородный" грузовик Toyota Project Portal.

Многопрофильная станция была разработана компанией FuelCell Energy при поддержке Энергетического агентства США.

Ранее сообщалось, что энергетический гигант Royal Dutch Shell при участии автомобильных компаний Toyota и Honda построит в Калифорнии семь FCV-заправок.

Источник: enkorr

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