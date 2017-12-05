Луценко рассказал о прогрессе в деле о "вышках Бойко"

Генпрокурор заявил, что скоро будет представление о снятии депутатской неприкосновенности в деле о "вышках Бойко"

Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности в связи с производством по так называемым "вышкам Бойко". Об этом Луценко заявил в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

Как передает корреспондент LIGA.net, отвечая на вопрос депутата от Оппозиционного блока Юрия Бойко, Луценко сказал: "Я не буду отвечать на вторую часть вашего вопроса, так как у нас конфликт интересов. Следствие по так называемым "вышкам Бойко" доходит до предъявления материалов на снятие депутатской неприкосновенности".

Напомним, в 2011 году госпредприятие Черноморнефтегаз приобрело две глубоководные буровые платформы по $400 млн каждая. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму напрямую Нафтогазу за $220 млн, тогда как в Нафтогазе заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн.

Бойко занимал должность министра энергетики в 2011 году и по его фамилии буровые платформы окрестили "вышками Бойко". Кроме того, есть косвенные признаки, что Бойко имеет отношение к этой коррупционной покупке.

В 2014 году обе вышки отошли в собственность России, когда был аннексирован Крым. При этом они оставались на Одесском месторождении, которое находится гораздо ближе к материковой части Украины, чем к полуострову. В декабре 2015 года РФ отвела "вышки Бойко" поближе к Крыму.

В январе украинский суд арестовал захваченные Россией буровые установки.

В мае этого года Генпрокуратура заявила, что следствием не установлено фактов подписания от имени Бойко документов по проведению закупок так называемых "вышек Бойко".

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