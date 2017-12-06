В Украину начали импортировать газ из Австрии

Компания ТЭК, ранее экспортировавшая электричество, закупила газ у австрийской энергокомпании NRG Services

ООО Торговая электрическая компания (ТЭК) начала импортировать природный газ. Об этом сообщает Enkorr.

Тестовые поставки начаты в ноябре. Продавцом газа выступает австрийская энергокомпания NRG Services. Эта компания в январе 2017 г. осуществляла также тестовую поставку газа в адрес нефтетрейдера Е.Коннект. Лицензию НКРЭКУ на торговлю газом ООО ТЭК получило еще в мае.

Компания ТЭК известна тем, что с 2014 г. выкупает мощность на межграничных линиях электропередачи для экспорта электроэнергии. К примеру, по результатам 2015 г. компания экспортировала 3,7 тыс. МВт-час.

ТЭК принадлежит лондонской Energy Managment System. Собственником компании указан донецкий бизнесмен Андрей Зинатулин. Ранее СМИ связывали его деятельность с бизнесом энергогенерирующей компании Донбассэнерго.

Ранее сообщалось, что украинская дочерняя компания международного энерготрейдера с регистрацией в Швейцарии DufEnergy получила лицензию на поставку природного газа в Украину.

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